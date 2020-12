KV Mechelen sluit jaar af met bijna een half miljoen euro winst, Dieter Penninckx legt mandaat tijdelijk neer

De algemene vergadering van KV Mechelen heeft de jaarrekening van de club goedgekeurd en maakte 435.678 euro winst. Dat heeft Malinwa donderdag gemeld. Met een omzet van ongeveer 25 miljoen euro bleef KV Mechelen groeien, ook in een ingekort seizoen.

“Ondanks het vervroegd stoppen van de competitie door corona en de kosten uit het verleden kunnen we het seizoen afronden met winst”, reageert algemeen directeur Frank Lagast. “Dat komt omdat we een aantal leningen voor de bouw van het stadion hebben herzien dankzij een nieuwe borg van de stad Mechelen. En omdat de hele club straffe inspanningen heeft gedaan. Van besparingen bij spelers, staf, personeel en medewerkers tot een slim transferbeleid en de onvoorwaardelijke steun van onze supporters en partners.”

Malinwa bouwde ook de schulden na het seizoen in 1B en de schulden voor de bouw van het stadion af. “We zijn erin geslaagd om een sterk en realistisch schuldafbouwplan uit te werken zonder gevolgen voor onze dagelijkse werking. Ik wil de directie en betrokken medewerkers daarvoor feliciteren”, zegt Luc Leemans namens de raad van bestuur.

De winst wordt opnieuw geïnvesteerd in de uitbouw van de club. “Zo voorzien we energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, mobiliteitsinvesteringen en laadpalen. Ondanks deze coronatijden mikken we ook dit lopende seizoen met een zuinig beleid op winst”, aldus nog Lagast.

Foto: BELGAIMAGE

Stap opzij

KVM laat verder weten dat Dieter Penninckx, die de voorbije tijd in opspraak geraakte wegens zijn betrokkenheid in een gerechtelijke procedure, zijn bestuursmandaat tijdelijk niet meer uit zal oefenen.

“De voorbije twee jaar voel ik mij als supporter achter de goal vaak beter op mijn plek dan in beeld”, zegt Penninckx. “Dat zal ook voor de komende periode zo zijn. Ik heb besloten om mijn bestuursmandaat tijdelijk niet uit te oefenen en mij door een waarnemer in de officiële vergaderingen van de club te laten vervangen. Dit alles in het teken van maximale rust binnen de geweldige club die KV Mechelen is.”