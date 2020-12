Bijna zeker topaffiche voor Antwerp in volgende ronde Europa League, Club Brugge kan nog haalbare kaart krijgen

Club Brugge en Antwerp weten maandag wie hun tegenstander wordt in de 1/16de finales van de Europa League. Club Brugge is als één van de vier beste derdes uit de Champions League samen met de twaalf groepswinnaars uit de Europa League reekshoofd. Daardoor ontloopt blauw-zwart toppers als Manchester United, Arsenal of Napoli en behoren teams als Molde, Maccabi Tel Aviv of Young Boys Bern tot de mogelijke tegenstanders.

Antwerp eindigde als tweede in zijn groep, belandt in het andere rijtje en moet dus een zware tegenstander vrezen. Het kan wel niet uitkomen tegen landgenoot Club Brugge of tegen Tottenham, omdat de Spurs al tegenstander waren in de groepsfase.

Club Brugge mag op donderdag 18 februari eerst op verplaatsing beginnen, The Great Old moet eerst thuis aan de bak. Een week later volgen de terugmatchen.

Reekshoofd

Manchester United

Club Brugge

Shakhtar Donetsk

Ajax

AS Roma

Arsenal

Leverkusen

Rangers

PSV

Napoli

Leicester

Milan

Villarreal

Tottenham

Dinamo Zagreb

Hoffenheim

Niet-reekshoofd

Krasnodar

RB Salzburg

Dinamo Kiev

Olympiakos

Young Boys Bern

Molde

Slavia Praag

Benfica

Granada

Real Sociedad

Braga

Lille

Maccabi Tel Aviv

Antwerp

Wolfsberger AC

Rode Ster Belgrado