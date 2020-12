ONZE PUNTEN. Maar liefst vijf gebuisden bij AA Gent, dat kelk tot op de bodem moet ledigen

AA Gent heeft zijn blazoen in de Europa League allerminst kunnen oppoetsen. De Buffalo’s, die vooraf al zeker waren van de uitschakeling, verloren donderdag op de zesde en laatste speeldag in groep L op bezoek bij TSG Hoffenheim kansloos met 4-1. Nooit eerder bleef een Belgische ploeg puntenloos in de groepsfase van de Europa League.