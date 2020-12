CLUBNIEUWS. Dimata en Colassin ontbreken bij Anderlecht, Thorstvedt opnieuw fit bij Genk

Dagelijks houden de vele clubwatchers van Het Nieuwsblad de vinger aan de pols bij onze eersteklassers. Blessures, transfergeruchten of echte transfers, opstellingen of gewoon (leuke) weetjes: ontdek hier als eerste al het clubnieuws van de dag!

ANDERLECHT. Dimata en Colassin ontbreken tegen Genk

Anderlecht neemt het vanavond zonder Colassin en Dimata, die rust krijgt uit voorzorg voor zijn gevoelige knie, op tegen RC Genk. Daardoor zal er geen enkele echte spits op de bank zitten om Nmecha­ te vervangen. Schaduwspits Dauda is er wel bij. Ook doelman Van Crombrugge ontbreekt nog altijd, net als Lawrence, Luckassen, Bakkali, Zulj en Kana.(mah)

GENK. Thorstvedt opnieuw fit

Kristian Thorstvedt is verlost van zijn lichte voetblessure en komt weer bij de kern. Hij neemt vanavond tegen Anderlecht zijn plaats op de bank opnieuw in, John van den Brom sleutelt niet aan het winnende elftal. Omdat iedereen­ negatief testte op corona, beschikt de Nederlandse coach over een volledig fitte kern. Naast Seigers, Adewoye en Sierra vielen ook Daehli en Toma naast de wedstrijdselectie.(mg)

CERCLE BRUGGE. Hazard herneemt training

Kylian Hazard hernam gisteren de training nadat hij tegen OH Leuven een kwalijke tackle incasseerde. In principe geraakt hij fit voor de match tegen KV Oostende. Voor Biancone komt die wedstrijd nog te vroeg. Ook Deuro is nog niet fit. Na de drie op achttien mogen wijzigingen verwacht worden in de basiself. Vandaag vertrekt groen-zwart opnieuw op afzondering naar Oostkamp.(kv)

KV OOSTENDE. Nieuwe data voor duels met Club en Charleroi

KV Oostende ziet de kalender op twee data gewijzigd. Omdat de bekermatch van 9 januari tegen Waasland-Beveren pas wordt gespeeld in februari door de geldende coronamaatregelen en de perikelen in het amateur­voetbal, moeten ook twee competitie­matchen van KVO op een andere datum afgewerkt worden. KV Oostende-Charleroi wordt in het weekend van 9, 10, of 11 januari gespeeld. De verplaatsing naar Club Brugge valt dan weer op 19, 20 of 21 januari. De exacte speeldata worden later nog gecommuniceerd.(jve)

OH LEUVEN. Osabutey (even) terug naar Werder Bremen

OH Leuven-aanvaller Jonah Osabutey is tijdelijk teruggekeerd naar zijn Duitse moederclub Werder Bremen. Het probleem dat de 22-jarige Ghanees ondervindt rond de buikspieren en hamstrings geraakt maar niet opgelost, waardoor bijkomende onderzoeken wenselijk zijn. Ook Katuku Tshimanga ontbreekt voor de wedstrijd van morgen tegen KV Kortrijk nog altijd door zijn stressfractuur. De geschorste Mathieu­ Maertens zal er ook niet bij zijn. Zijn schorsing is in beroep wel teruggebracht van drie naar twee wedstrijden.(mah)

WAASLAND-BEVEREN. Efford dicht bij rentree

Goed nieuws voor Joe Efford. De Amerikaanse aanvaller van Waasland- Beveren sluit vandaag waarschijnlijk opnieuw aan op training. De kans dat hij de wedstrijdselectie haalt voor de match van zondag tegen KV Mechelen lijkt wel nog klein. Voorts werd de bekerwedstrijd tegen KV Oostende verplaatst naar begin ­februari.(whb)