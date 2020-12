Reconstructie van de opkomst én de ondergang van John van den Brom bij Anderlecht: de buikgevoelcoach

De terugkeer van John van den Brom (54) naar Anderlecht zal niet ongemerkt voorbijgaan. De Nederlander maakte Anderlecht in 2013 kampioen met sprankelend voetbal. Hij was één van de laatsten die dat realiseerde. Toch werd VdB een jaar later ontslagen. Aan de hand van drie getuigenissen reconstrueren we zijn rise and fall bij paars-wit.