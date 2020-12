Ivan Leko kijkt met Antwerp al uit naar de loting komende maandag: “Mourinho gaf ons complimenten”

Tevreden kon hij na de 2-0-nederlaag niet zijn, maar Ivan Leko (42) blikte wel trots terug op de groepsfase én vooruit op de loting. “Geef mij maar een tegenstander waar we een resultaat tegen kunnen pakken.” Dan maar geen Man United?

“Laten we beginnen met het positieve”, zei Leko op de online persconferentie na afloop. “We speelden vandaag op het veld van Tottenham, dat twee jaar geleden nog in de finale van de Champions League stond. Dat op zich is al straf. En we gaan door naar de volgende ronde, terwijl we uit pot 4 kwamen en een echte outsider waren – zonder status, zonder het respect van de tegenstanders. We hebben het Belgisch voetbal op een heel goeie manier vertegenwoordigd. Met bijwijlen heel mooi voetbal. We verdienen het om bij de laatste 32 in deze Europa League te zijn.”

Dat vond ook José Mourinho, van wie hij voor en na de match een knuffel kreeg. “Mourinho is a big gentleman. Hij gaf mijn ploeg complimenten en ik zijn ploeg natuurlijk ook – ze staan toch knap op kop van de Premier League. Het was een eer om tegen een coach van dat kaliber te spelen. Ik hoop dat ik zijn niveau ooit kan benaderen.”

Druk uit Iran

Nog even terug naar de match. “We weten waarom we verloren hebben”, zei Leko. Voor rust deden we het prima. We waren agressief en probeerden ons spel te spelen. Maar na rust nam Tottenham het helemaal over. Het creëerde vijf à zes grote kansen en won verdiend.”

Dat Antwerp niet op zijn sterkst speelde? Mja. Dat was nu eenmaal te verwachten. Leko vond dat hij niet anders kon. “In coronatijd, als je zoveel matchen op zo’n korte tijd moet spelen, is het belangrijk om naar de fysieke paraatheid van de spelers te kijken en om met hen te praten over hun mentále paraatheid. Dat was de enige reden om die wissels te doen. Oké, we spelen zondag tegen Club Brugge, dat telt mee. Maar als alles meezit, speel je vier keer op een seizoen tegen Club Brugge.”

Nu zagen we alleszins een keer Beiranvand aan het werk. En meteen in een topmatch. “Hij deed het goed. Hij stond in doel omdat hij het verdiende. Omdat hij kwaliteiten heeft. Het is niet zijn schuld dat we twee eerste keepers hebben. Maar ik ga hier nu geen big story van maken. Ik weet dat er veel druk is (uit Iran dan vooral, nvdr.) om hem op te stellen, maar we moeten geen beslissingen nemen onder druk. Butez heeft er al goeie maanden opzitten.”

PSV, Rangers, Dinamo?

Die zal normaal gezien dus zondag opnieuw spelen. Ja, we kijken uit naar de topper. Maar we kijken toch ook uit naar die loting, komende maandag. Wat mag het worden voor Leko? “Ik verkies een team waar we een resultaat tegen kunnen pakken. Wellicht zou elk team favoriet zijn tegen ons, maar laat ons hopen dat we een beetje geluk hebben – ook met corona en blessures – en dat we het onze tegenstander moeilijk kunnen maken.”

Dan maar geen Man United zeker, of Napoli, of Milan? Maar wie dan wel? Zijn PSV, Rangers en ook het Kroatische Dinamo Zagreb de iets haalbaardere kaarten? Moeilijk om zomaar te zeggen.