Adviescommissie beveelt aan om Pfizer/BioNTech-vaccin toe te laten in VS

De adviescommissie van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) voor vaccins beveelt aan om het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen Covid-19 goed te keuren. De commissie stemde daar donderdag over na een hele dag van hoorzittingen.

Zeventien experts uit het panel stemden voor, drie tegen en een onthield zich. Het advies is niet bindend, en het licht staat nog niet op groen om het vaccin op de markt te brengen. Het FDA moet daar de komende dagen een beslissing over nemen. Maar het lijdt weinig twijfel dat het vaccin, dat ook in ons land, in Puurs geproduceerd wordt, goedgekeurd wordt. De komende week zou het vaccin al toegediend moeten worden in ziekenhuizen en rusthuizen, zei de Amerikaanse minister van Gezondheid woensdag.

Het vaccin werd veilig bevonden, zonder ernstige bijwerkingen, en is voor 95 procent doeltreffend om Covid-19 te voorkomen, na twee dosissen tenminste. De eerste dosis lijkt bescherming te beginnen bieden na een tiental dagen, maar minder goed dan wanneer het vaccin een drietal weken later herhaald wordt.

Waarschuwing voor allergie

“De immuunreactie die opgewekt wordt door mRNA (messenger-RNA) is gelijkaardig aan die van een natuurlijke infectie. Maar het mRNA-vaccin is natuurlijk niet infectueus en kan de ziekte niet veroorzaken”, zei Kathrin Jansen, hoofd vaccinonderzoek en -ontwikkeling bij Pfizer, in een vraag-en-antwoordsessie met het comité. De experts discussieerden lang over het allergierisico, na twee ernstige reacties in het Verenigd Koninkrijk.

In de Verenigde Staten zal daarom een waarschuwing met het vaccin komen, zei Marion Gruber van het FDA. Het zal afgeraden worden aan personen van wie bekend is dat ze allergisch zijn aan een van de ingrediënten. Maar Paul Offit, lid van het comité, benadrukte het belang om de tientallen miljoenen mensen gerust te stellen die allergisch zijn aan pakweg eieren of pindanoten.

LEES OOK. Britten met zware allergie krijgen geen vaccin, en dat wordt allicht ook bij ons het geval