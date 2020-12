Europese leiders eens over sancties tegen Turkije

De Europese Unie gaat bijkomende sancties treffen tegen Turkije omwille van de gasboringen die het land onderneemt in het oosten van de Middellandse Zee. Dat zijn de staatshoofden en regeringsleiders in de nacht van donderdag op vrijdag overeengekomen op de Europese top in Brussel.

De leiders hebben het licht op groen gezet voor de uitbreiding van de lijst van personen en organisaties die gesanctioneerd worden omwille van de ‘ongemachtigde gasboringen’. Momenteel staan er twee functionarissen van de Turkse openbare gasmaatschappij op de lijst. Ze mogen de Europese Unie niet meer in en hun eventuele financiële tegoeden op Europees grondgebied worden geblokkeerd.

De grenzen van de territoriale wateren en de gasreserves onder de zeebodem zijn al jaren een twistappel tussen Turkije en de EU-lidstaten Griekenland en Cyprus. Zij ijverden voor een hardere aanpak van het regime van president Recep Tayyip Erdogan, maar om diverse redenen hielden andere lidstaten de boot af. Het land is lid van de Navo, en een partner in de strijd tegen illegale migratie en terrorisme.

Geen economische sancties

Van economische sancties, of een wapenembargo, is voorlopig dan ook geen sprake. De leiders vragen de Europese Commissie en de Europese diplomatieke dienst wel om tegen maart een rapport over de bredere relaties met Turkije in te dienen. Dan zouden er volgens diplomaten extra sancties op tafel kunnen belanden indien Erdogan geen koerswijziging vertoont en de confrontatie blijft opzoeken.

De Europese relaties met Turkije zitten al jaren in troebel vaarwater. Begin oktober hadden de Europeanen Erdogan nog een ‘positieve agenda’ voorgehouden, met meer samenwerking op domeinen als handel en economie. ‘Jammer genoeg heeft Turkije unilaterale acties en provocaties ondernomen en escaleerde de retoriek tegen de EU, lidstaten en Europese leiders’, luidt het in de conclusies.

De Europese leiders willen de Turkse kwestie en de spanningen in het oosten van de Middellandse Zee ook ‘coördineren’ met de Verenigde Staten. Er hangen momenteel al Amerikaanse sancties tegen Ankara in de lucht, maar die hebben niet te maken met de gasboringen. De uittredende president Donald Trump zou Ankara willen straffen voor de aankoop van Russische defensiesystemen.