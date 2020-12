EU-top: Europese leiders trekken nachtje door met klimaatdiscussie

Op de Europese top in Brussel sleept de discussie over bijkomende klimaatinspanningen aan. Voorzitter Charles Michel hoopt dat alle 27 leiders zich achter het engagement scharen om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent te verminderen. Maar vrijdagochtend om 4.20 uur was er nog steeds geen witte rook.