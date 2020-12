Proximus schrapt helft kantoorruimte

Mogelijk gaat Proximus zijn iconische tweelingtorens in Brussel verkopen. Foto: © Hanneke Wetzer

Brussel - Proximus gaat flink snijden in zijn kantooroppervlakte, bericht De Tijd vrijdag. Van de 105.000 vierkante meter die de Belgische telecomoperator vandaag bezet in de tweelingtorens aan het Brusselse Noordstation wil het bedrijf binnen enkele jaren maar 40.000 m² overhouden. Dat blijkt uit een oproep die het deze week aan projectontwikkelaars uitstuurde.

CEO Guillaume Boutin kondigde enkele weken geleden aan dat Proximus zijn kantoren wil omvormen tot een “nationaal netwerk van werk­ruimtes”. Voor de hoofdzetel ziet hij twee opties. In het eerste scenario verkoopt Proximus zijn iconische torens en huurt het 40.000 m² kantoorruimte op een andere locatie die op maximaal 15 minuten wandelafstand ligt van een van de drie grote Brusselse stations (Noord, Centraal, Zuid). Het is weinig waarschijnlijk dat Proximus de Noordwijk verlaat. In het tweede scenario sluit Proximus een deal met een vastgoedspeler die de huidige locatie herontwikkelt.

De grote kantoortransformatie past in Proximus’ toekomststrategie ‘#inspire2022’. Maar ook de nieuwe realiteit van het coronajaar zet het bedrijf ertoe aan zijn manier van werken om te gooien. Het enorme succes van telewerk doet Proximus nadenken over zijn kantoornoden.