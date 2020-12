Australië voert lokaal coronavaccin af, na vals-positieve hiv-tests

Australië heeft zijn tests voor een Covid-19-vaccin stopgezet, nadat verschillende deelnemers vals positief op hiv hadden getest. Dat bevestigde premier Scott Morrison vrijdag.

Op basis van wetenschappelijk advies zal het vaccin dat ontwikkeld is door de Universiteit van Queensland en biotechbedrijf CSL “niet door kunnen gaan” en “zal het niet langer deel uitmaken van het Australische vaccinplan”, zei Morrison. Het lokale vaccin was een van de vier kandidaat-vaccins die de regering geselecteerd had. Er bestond een akkoord over 51 miljoen vaccindosissen.

CSL benadrukte dat geen enkele deelnemer aan de tests echt hiv heeft opgelopen. “Ik wil beklemtonen dat er geen nadelige gezondheidseffecten waren en er is geen enkele kans dat het vaccin een hiv-infectie veroorzaakt”, zei Andrew Nash, topman van CSL, vrijdag aan journalisten.

De onderzoekers van de universiteit voegden een deeltje van een proteïne van het hiv-virus toe aan het vaccin. “Hoewel de onderzoekers van de universiteit hebben bevestigd dat het fragment van de proteïne absoluut geen gezondheidsrisico vormt voor mensen die het vaccin hebben gekregen, hebben ze een gedeeltelijke antilichaamreactie vastgesteld bij de deelnemers aan de test”, zei gezondheidsminister Greg Hunt.

“Dat kan mogelijk interfereren met hiv-screenings, die op zoek gaan naar die antilichamen, wat zou leiden tot vals positieve testresultaten”, zei Hunt. Het risico op een vals positief resultaat voor hiv was van in het begin duidelijk. De deelnemers aan de tests waren er ook van op de hoogte gebracht.

Meer andere vaccins besteld

Paul Young, die mee het onderzoek leidde voor de Universiteit van Queensland, zei dat het mogelijk was om het vaccin te herdenken, maar dat het team daarvoor niet de tijd heeft. “Het zou de ontwikkeling weer een twaalftal maanden in de tijd terugwerpen. Het is een moeilijke beslissing, maar de dringende noodzaak aan een vaccin moet nu prioriteit zijn voor iedereen.”

Morrison garandeerde dat het Australische vaccinplan hiermee niet in gevaar is. De premier zei dat de regering de bestellingen voor andere mogelijke vaccins heeft opgevoerd.