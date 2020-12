Unicef: “Ook bij ons worden kinderen in armoede door coronacrisis nog harder getroffen”

Volgens de recentste analyses van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is het bbp in België in de eerste helft van 2020 met 14,8 procent gedaald. Vóór de coronapandemie leefde 20,6 procent, of 1 op de 5 kinderen in armoede. De coronacrisis zal die situatie allicht verergeren, de armoede zal waarschijnlijk toenemen en dat voor een periode van 5 jaar. Dat zegt het kinderfonds van de Verenigde Naties, Unicef, op basis van zijn jongste rapport over de invloed van corona op de kinderarmoede.

“Corona is de grootste crisis die België en de rijke landen sinds generaties kennen. Kinderen zijn de grootste slachtoffers”, zegt Dirk Jacxsens, directeur van Unicef België. “We roepen iedereen op alles te doen wat in hun vermogen ligt om kinderarmoede uit te bannen.”

Het Unicef-rapport ‘Supporting Families and Children Beyond COVID-19: Social Protection in High Income Countries’ heeft de sociale en economische impact van de pandemie op kinderen onderzocht.

Niet genoeg steun voor kwetsbaren

“De hoeveelheid financiële steun die aan kinderen en gezinnen wordt toegekend, stemt niet overeen met de zware gevolgen van de pandemie, noch met de duur van de impact die deze crisis zal hebben”, zegt Gunilla Olsson, directeur van Unicef-onderzoekscentrum Innocenti.

Tussen februari en eind juli 2020 is 14.900 miljard dollar besteed aan de Covid-19-respons in hoge-inkomenslanden. Daarvan werd ongeveer 80 procent besteed aan economische herstelplannen voor of via bedrijven. “Hoewel dat een essentieel onderdeel is van de crisisrespons, zal de steun aan het bedrijfsleven onvermijdelijk de meest gemarginaliseerde kinderen en hun families in de samenleving uitsluiten, wat betekent dat de meest kwetsbaren het hardst zullen worden getroffen”, luidt het harde besluit van het Unicef-rapport.