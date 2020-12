Ondanks coronamaatregelen toch nieuwe BOB-campagne: “Het is niet omdat we onze verplaatsingen beperken, dat het probleem van alcohol achter het stuur verdwijnt”

Ondanks de beperkende coronamaatregelen in verband met eindejaarsfeesten start vrijdag toch een nieuwe BOB-campagne. De campagne vraagt aan bestuurders om het veilig te houden en knipoogt met het beeld van een mondmasker naar de geldende gezondheidsvoorschriften. Tegelijk herinnert het de weggebruikers aan het probleem van alcohol in het verkeer.

Deze maand zullen er geen grote feesten zijn. En ook de cafés en restaurants zijn gesloten. Toch willen de organisatoren ook dit jaar een BOB-campagne organiseren. “Het is niet omdat we onze verplaatsingen beperken, dat het probleem van alcohol achter het stuur verdwijnt”, klinkt het in een persbericht van de initiatiefnemers: de Belgische Brouwers, Assuralia, Vias, Brussel Mobiliteit, de Vlaamse overheid, AWSR en de lokale en federale politie.

“We hebben daarbij ook aandacht voor de huidige situatie en vragen aan elke Belg om het veilig te houden. Dat door zowel de huidige gezondheidsvoorschriften te volgen, de avondklok te respecteren als niet te rijden onder invloed van alcohol. Zo zorgen we met z’n allen in de meest ruime zin voor onszelf en voor elkaar.”

Eén ongeval elke twee uur

Vorig jaar was bij 1 op de 9 letselongevallen in ons land een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken. In totaal ging het over meer dan 4.100 ongevallen met 5.400 doden of gewonden. Dat is ongeveer 1 ongeval elke twee uur in ons land. “In Vlaanderen kost drinken en rijden jaarlijks meer dan 70 mensen het leven. Een veelvoud raakt zwaargewond, soms met levenslange gevolgen. Zo is het gemiddelde alcoholgehalte van bestuurders die betrokken zijn in een letselongeval 1,7 promille. Bestuurders met zo’n hoog alcoholgehalte hebben tot 200 keer meer kans om te sterven of zelf iemand te doden dan nuchtere bestuurders.

De laatste nationale gedragsmeting alcohol van verkeersinstituut Vias toont aan dat het percentage positieve bestuurders ’s nachts (10,7% tijdens de week, 12,6% tijdens weekendnachten) hoger ligt dan tijdens de dag (0,4% op weekdagen, 1,2% tijdens weekenddagen). “Maar omdat het aantal bestuurders overdag natuurlijk veel hoger ligt dan ’s nachts, blijft het noodzakelijk om ook overdag alcoholcontroles uit te voeren.”

Eén op de drie controleren

En ook al zullen de eindejaarsdagen dit jaar wat anders verlopen dan we gewend zijn, toch blijven de risico’s van alcoholgebruik in het verkeer bestaan. Daarom is het van groot belang om ook nu te blijven benadrukken dat alcohol en rijden nooit samengaan”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

“Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers is een van mijn prioriteiten”, zegt ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “We streven ernaar om jaarlijks één op de drie bestuurders te controleren op verkeersinbreuken die leiden tot ongevallen met slachtoffers.”

De initiatiefnemers willen benadrukken dat de jarenlange sensibilisering en handhaving een duidelijk effect hebben. Tegenover de eerste BOB-campagnes 25 jaar geleden zijn er intussen 5,5 keer meer controles, maar ook 3,5 keer minder positieve bestuurders.