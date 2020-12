Gedaan met ander geld voor toeristen: Cuba schrapt dubbele munteenheid vanaf 1 januari

Cuba zet vanaf 1 januari 2021 een punt achter zijn systeem met twee lokale munten, dat al 26 jaar van kracht is en nergens anders ter wereld voorkomt. Dat maakte president Miguel Diaz-Canel donderdag bekend. Er zal nog slechts één munt overblijven.

De maatregel wordt al jaren aangekondigd, maar wordt steeds weer uitgesteld. Doel is om de Cubaanse economie transparanter te maken voor buitenlandse investeerders. “We vinden dat de voorwaarden vervuld zijn om het begin van de hervorming aan te kondigen vanaf 1 januari 2021. Er komt een eenheidskoers van 24 Cubaanse peso voor 1 dollar”, zei de president op televisie, aan de zijde van Raul Castro, de oud-president en eerste secretaris van de Communistische Partij.

Foto: EPA-EFE

De hervorming zal de CUC of de convertibele peso doen verdwijnen, die gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar sinds 1994, en die uiteindelijk zou vervangen. De CUC wordt vooral in de toeristische sector gebruikt wordt. Enkel de Cubaanse peso zal overblijven, die dus 24 keer minder waard is.

Economische crisis

De hervorming komt er op een moment dat de Cubaanse economie in zwaar weer verkeert. Verwacht wordt dat de economie dit jaar met acht procent zou krimpen, volgens voorspellingen van Cepal, de economische VN-commissie voor Latijns-Amerika.