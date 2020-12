Code geel: KMI waarschuwt vrijdag voor gladde wegen

Het KMI waarschuwt vrijdag voor mogelijk gladde wegen. In meerdere provincies geldt een tijdlang code geel, in Luik is dat zelfs een groot deel van de dag. Oppassen geblazen dus.

Zowel in de provincies Limburg en Antwerpen is gladheid door aanvriezende regen niet uitgesloten, aldus het KMI. Ook in Wallonië geldt de waarschuwing: door een sneeuwlaag van één à twee centimeter of aanvriezende regen is er vrijdagochtend vooral gevaar voor gladheid in de Ardennen, Belgisch Lotharingen en het zuiden van de provincie Henegouwen. Vrijdagnamiddag kan er in de Hoge Venen nog een extra sneeuwlaagje van één à twee centimeter worden gevormd.

In de betrokken provincies geldt een tijdlang code geel, wat betekent dat er een moeilijke situatie kan ontstaan voor voetgangers en fietsers en dat ook het wegverkeer vertraagd en zelfs gevaarlijk kan worden. De criteria voor code geel voor gladheid zijn ofwel één tot vijf centimeter verse sneeuw in zes uur, vijf tot tien centimeter verse sneeuw in 24 uur, (zeer) lokale ijzel of (zeer) lokale rijm- of ijsplekken. In de meeste provincies is de code geel wel maar even van kracht, in de provincie Luik is dat tot 16 uur in de namiddag.