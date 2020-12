Niet snugger gesproken, Dick: “Een topclub koopt de spelers die je graag wil hebben, zoals Ajax”

Feyenoord zal ook dit jaar niet Europees overwinteren. De Rotterdammers verloren gisteren hun beslissende partij op het veld van het Oostenrijkse Wolfsberg (1-0) en is dus uitgeschakeld. Een topclub als Feyenoord onwaardig, vinden velen. Daar heeft coach Dick Advocaat zo zijn mening over.

In een interview met RTL 7 wil de journalist weten of het wel kan dat een topclub als Feyenoord zich laat uitschakelen door een team als Wolfsberg. Waarop de 73-jarige Advocaat, met het nodige cynisme, een wel heel pittig antwoord klaar heeft. “Een topclub haalt de spelers die je wil… Zoals Ajax.”

Vooral die kleine toevoeging zet bij heel wat Feyenoord-fans kwaad bloed. Ajax en Feyenoord voerden doorheen de jaren strijd om de heerschappij in het Nederlandse voetbal wat uitmondde in een historische rivaliteit. Dat Advocaat uitgerekend naar het succesvolle Ajax verwijst, is voor vele Rotterdammers een brug te ver.

Ex-bondscoach Advocaat is aan zijn laatste seizoen als coach bezig en houdt er in mei mee op. Tenminste, als het bestuur van Feyenoord daar niet anders over beslist.