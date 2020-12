Uitzonderlijk: uittredend president Donald Trump heeft nog man laten executeren

Meerdere gratieverzoeken - onder meer van Kim Kardashian - hebben niet kunnen voorkomen dat de veroordeelde moordenaar Brandon Bernard donderdag in de Amerikaanse staat Indiana werd geëxecuteerd. Met de executie heeft Donald Trump de 130 jaar oude gewoonte doorbroken om als uittredend president geen executies meer te laten doorgaan.

Brandon Bernard (40) werd in 1999, als achttienjarige, terdoodveroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de roofmoord op Todd en Stacie Bagley. Een mededader, die eerder dit jaar al werd geëxecuteerd, zou het jonge echtpaar hebben neergeschoten. Bernard zou de auto met hun lichamen erin verstopt in brand hebben gestoken. Volgens de toenmalige aanklagers zou dat uiteindelijk tot hun dood hebben geleid, volgens de verdediging waren de twee al dood op dat moment.

Bernard kreeg donderdagavond om 21.27 uur (plaatselijke tijd) in de gevangenis van Terre Haute (Indiana) een dodelijke injectie toegediend. Met zijn 40 jaar is hij de jongste dader in bijna 70 jaar die geëxecuteerd werd. Zijn laatste woorden richtte hij tot de nabestaanden van de slachtoffers: “Het spijt me zo. Dat is het enige wat ik kan zeggen dat compleet vat hoe ik me nu voel en hoe ik me voelde die dag.”

“Hij was tot inkeer gekomen”

Er werden in totaal tienduizenden gratieverzoeken ingediend om de executie te voorkomen, zelfs tot twee uur ervoor nog, maar het Amerikaans Hooggerechtshof wees ze allemaal af. Onder meer Kim Kardashian pleitte voor Bernard. “Hij was maar achttien op het moment van de feiten, hij was niet de schutter, betuigde spijt en gedroeg zich al die jaren voorbeeldig in de gevangenis”, zo argumenteerde de realityster onder meer. In het verleden konden haar inspanningen al meerdere doodstraffen afwenden, deze keer bracht haar pleidooi niets op. “Ik ben hier echt niet goed van”, schreef ze op Twitter. “Ze hebben Brandon gedood. Hij was tot inkeer gekomen, zo hoopvol en positief tot het einde. En nog belangrijker: hij had spijt, zo veel spijt van de pijn die hij anderen had aangedaan.”

#BrandonBernard should not be executed:

1. He was 18 at the time.

2. He was not the shooter.

3. The prosecutor and 5 of the jurors now support clemency.

4. He’s spent decades in prison w/out a write up, helping at risk youth.

5. There’s bipartisan support for his commutation. pic.twitter.com/18GugdtuOs — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 10, 2020

Normaal gezien worden executies “gepauzeerd” in de presidentiële overgangsperiode. Het is een traditie van ruim 130 waar uittredend president Donald Trump nu een einde aan heeft gemaakt. En het blijft mogelijk niet bij Brandon Bernard. De regering-Trump wil voor de inauguratie van Joe Biden (op 20 januari 2021) nog vier andere doodsvonnissen voltrekken.