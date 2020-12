“De lynx van den Aldi”: uiterst zeldzaam roofdier in Semoisvallei gefotografeerd met wildcamera uit promofolder discounter

“De lynx van den Aldi.” Zo wordt het roofdier genoemd dat Billy Herman, CEO van Starling Natuurreizen en vrijwilliger bij de vzw Landschap, kon fotograferen in de Semoisvallei met een wildcamera gekocht bij de discounter.

Sinds Welkom Wolf, een meldpunt voor grote roofdieren, in augustus beelden vrijgaf van een lynx in de Semoisvallei, zijn natuurliefhebbers “extra alert als ze gaan wandelen in Wallonië”, zo meldt de vzw Landschap in een persbericht. “De voorbije maanden ontving het meldpunt welkomlynx.be meerdere interessante zichtwaarnemingen door vakantiegangers in de Ardennen.”

Toen reisorganisator Billy Herman, een gepassioneerd wildlifespotter, enkele dagen geleden zijn wildcamera’s in de Semoisvallei controleerde, vond hij tussen duizenden beelden van wasberen, edelherten, vossen en wilde zwijnen ook enkele beelden van een Europese lynx.

Om uit te zoeken of het dier er alleen leefde of er nog soortgenoten aanwezig waren in de Semoisvallei, werden meerdere camera’s in de omgeving opgehangen. Naast enkele ‘state of the art’-camera’s werd ook een setje uit de promofolder van discounter Aldi opgehangen. En uitgerekend een van die camera’s legde het zeldzame roofdier uiteindelijk vast op gevoelige plaat.