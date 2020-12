Dit jaar al 14.000 meldingen over problemen met online bestellingen: opgelet voor fraude met ‘dropshipping’

De Economische Inspectie van de FOD Economie heeft dit jaar 14.404 meldingen ontvangen over problemen met online bestellingen. Dat is nu al 52 procent meer dan vorig jaar (9.454). Dat meldt de federale overheidsdienst vrijdag in een persbericht.

Nu door de coronacrisis meer Belgen hun aankopen online doen, neemt het aantal problemen ook toe. Een opvallende nieuwe tendens zijn oneerlijke handelspraktijken en fraude met ‘dropshipping’. Daarbij wordt de koper via promoties op sociale media naar onbekende webshops gelokt. Na de bestelling blijkt echter dat een externe leverancier, meestal uit Azië, de goederen opstuurt. Vaak duurt dat weken tot maanden.

“Bij dropshipping houdt de verkoper zelf geen voorraad aan”, zegt woordvoerster Chantal De Pauw van de FOD Economie. “De goederen voldoen meestal niet aan de verwachtingen. Het gaat bijvoorbeeld niet om het product op de foto’s, het is van minderwaardige kwaliteit en gaat snel stuk of is zelfs ronduit onveilig. Terugsturen kan meestal alleen naar China of een ander ver land, op jouw kosten, wat vaak duurder is dan het bestelde product.”

Dropshipping is op zich niet onwettig, maar sommige webshops hanteren misleidende praktijken of zijn frauduleus opgezet. De webshop vermeldt vaak niet welke onderneming ervoor verantwoordelijk is en geeft geen contactgegevens mee. Vaak is de site kort na een golf van advertenties op sociale media niet meer bereikbaar.

Een tweede probleem is dat het product vaak op een misleidende manier wordt voorgesteld, of dat er misleidende kortingen of valse promoacties zijn. Vaak schrijven de sites zelf lovende reviews.

“Vandaag verzonden”

De webshops misleiden de klant ook vaak met de leveringstermijn en de dienst na verkoop. Zo betekent “vandaag verzonden” niet altijd dat het product ook een dag later wordt geleverd, enkel dat het die dag wordt verzonden.

Ten slotte controleert de verkoper de producten van de externe leverancier vaak niet voldoende. Ze voldoen vaak niet aan de Europese veiligheidsregels of het blijkt om namaak te gaan.

Prijzen opvallend laag

De FOD Economie wijst op enkele alarmsignalen die een belletje moeten doen rinkelen. De prijzen zijn vaak opvallend laag en dat wijst op namaak. De leveringstijd is vaak onrealistisch, zeker als het product uit een ver land komt. Vaak is er geen retouradres in België of de Europese Unie, wat veel geld kan kosten bij terugsturen.

Webshops controleren kan op de Webshop Check van het Europees Centrum voor de Consument via deze website. Wie slachtoffer werd van dubieuze verkooppraktijken of denkt dat een webshop misleidende of frauduleuze praktijken hanteert, kan aangifte doen bij de FOD Economie.