Bomenkap Tesla aan werf nieuwe fabriek in Berlijn opnieuw stilgelegd door Duitse rechter

De Amerikaanse wagenbouwer Tesla moet opnieuw stoppen met de bomenkap aan de werf van zijn geplande fabriek aan de rand van Berlijn. Dat heeft de hogere administratieve rechtbank van de regio Berlijn-Bradenburg donderdag beslist.

De sage rond de bomenkap aan de werf van de nieuwe Teslafabriek blijft duren. Nadat een lagere rechtbank in Frankfurt aan de Oder donderdag had beslist de producent van elektrische wagens opnieuw bomen te laten vellen, legde een hogere administratieve rechtbank in Berlijn-Brandenburg later op de dag de kap weer stil, na een beroepsprocedure van milieuorganisaties Nabu en Grüne Liga.