Steven Van Gucht: “Coronacijfers hebben plateau bereikt, dat te hoog en onveilig is”

“De besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames in ons land hebben een plateau bereikt, dat helaas te hoog en onveilig is.” Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano gezegd. Volgens hem zal de curve binnenkort een kant kiezen en liggen de kaarten in onze handen.

Van Gucht benadrukt dat we er de afgelopen weken in geslaagd zijn om de cijfers te doen zakken van een van de hoogste niveaus in Europa naar een van de laagste. Helaas hebben de besmettingen en de ziekenhuisopnames een plateau bereikt, en lijken ze niet meer verder te dalen. “Jammer genoeg is dit een te hoog en een onveilig niveau”, aldus Van Gucht. “Met bijna 200 opnames per dag blijft de belasting op de ziekenhuizen te groot.”

“Curve zal binnenkort kant kiezen”

Volgens Van Gucht zal de curve binnenkort een kant kiezen, naar boven of naar beneden, en liggen de kaarten in onze handen. “Door het koude en natte weer spenderen we meer tijd binnen en dat speelt duidelijk in de kaart van het virus. Hou je strikt aan regels en spreek binnen enkel af met je knuffelcontact.”

De komende wintermaanden zullen voor ons de moeilijkste zijn en voor het virus de makkelijkste, zei Van Gucht nog. De viroloog benadrukte ook het belang van een goeie ventilatie op plaatsen waar mensen toch samenkomen, zoals op de werkvloer.