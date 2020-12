Belgisch striptekenaar Malik overleden bij woningbrand

Bij een woningbrand in Huppaye, deelgemeente van Ramillies (Waals-Brabant), is vrijdagochtend een persoon om het leven gekomen. Dat is vernomen van de hulpdiensten. Het dodelijke slachtoffer is striptekenaar Malik, bevestigt burgemeester Jean-Jacques Mathy een bericht van L’Avenir.

Malik is het pseudoniem van William Tai, die op 2 januari 1948 geboren werd in Parijs en het merendeel van zijn jeugd in Indochina doorbracht. In 1986 kwam hij in Ramillies wonen. De striptekenaar woonde alleen.

Malik is bekend van onder meer ‘Archie Cash’, ‘Cupido’, ‘Blue bird’ en ‘Johnny Paraguay’. Hij publiceerde vaak in het Franstalige stripweekblad “Spirou”.

De oorzaak van de brand is nog niet gekend.