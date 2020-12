Nieuwe lockdown om derde golf te vermijden: is dat wel een goed idee? “Dan volgt niemand de regels nog”

Een harde lockdown, naar Duits voorbeeld. Volgens professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) zit er niets anders meer op om een derde coronagolf te vermijden. Maar de regering én de virologen vinden dat een brug te ver, het is zelfs contraproductief. “Als we het draagvlak helemaal willen onderuithalen, moeten we dat vooral doen.”