Vijftiger die zijn zoon en ex-vriendin vermoordde, blijft aangehouden: “Hij blijft zijn volledige medewerking verlenen met de onderzoekers”

Oudenaarde - De raadkamer in Oudenaarde bevestigt de aanhouding van Neil M. (52) uit Oudenaarde, die zijn zoon Luke (26) en zijn ex-partner Martine De Letter vermoordde.

Neil M. verscheen deze voormiddag voor de raadkamer in Oudenaarde op beschuldiging van dubbele moord. Zaterdagavond bracht hij eerst thuis in Oudenaarde zijn zoon Luke gewelddadig om het leven. Nadien reed hij naar Lokeren, waar zijn ex-partner Martine De Letter op een appartement woonde. Daar zou hij haar hebben doodgestoken. Neil M. gaf zich vervolgens zelf aan bij de politie.

De raadkamer bevestigt de aanhouding van Neil M. “Mijn cliënt toont heel veel spijt en is erg onder de indruk. Het valt hem heel zwaar”, zegt zijn advocaat Pieter De Backer, die berust in de verdere aanhouding. “Hij blijft zijn volledige medewerking verlenen met de onderzoekers en intussen is ook al gebleken dat hij waarheidsgetrouw op alle vragen heeft geantwoord. Onderzoeksdaden bewijzen dat. Hij heeft intussen ook verklaard wat hem bezield heeft en waarom hij de feiten heeft gepleegd. Maar voorlopig leggen we over het motief publiekelijk geen verklaringen af, om de sereniteit van het onderzoek te bewaren, omdat de feiten zich in de familiale sfeer situeren en uit respect voor de familie van de slachtoffers. Natuurlijk hebben de nabestaanden wel het recht om het motief te kennen. Als zij ons daarom vragen, zullen we daar met hen uiteraard heel open over zijn.”