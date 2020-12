Karine Moykens: “Waarheidsgetrouw doorgeven van contacten enorm belangrijk”

Op de persbriefing van Sciensano was er vrijdag ook aandacht voor de contactopsporing in ons land. Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, riep Belgen op om alle contacten waarheidsgetrouw door te geven en bij symptomen meteen de huisarts te verwittigen.

LEES OOK. “Coronacijfers hebben plateau bereikt, dat te hoog en onveilig is”

Op dit moment werken in België 1.700 personen in de callcenters en worden 300 medewerkers ingezet voor huisbezoeken als mensen hun telefoon niet opnemen. Ze verwerken meer dan 4.500 succesvolle oproepen per dag en bereiken daarmee 92 procent van de mensen met een positief testresultaat en ook 92 procent van de hoogrisicocontacten. Een persoon die positief test, geeft gemiddeld 2,2 contacten door. Dagelijks worden ruim 1.500 quarantaine-attesten verstuurd.

Volgens Karine Moykens verloopt de tracing op dit moment zoals het hoort, maar kan die enkel efficiënt zijn als mensen hun contactpersonen waarheidsgetrouw doorgeven als ze gecontacteerd worden. “Ik blijf de oproep herhalen om ook uw nauwe contacten door te geven als u gecontacteerd wordt door ons, zodat ook zij zich kunnen laten testen. En neem ook bij de minste symptomen contact op met uw huisarts. Nu gaat nog te vaak kostbare tijd verloren”, aldus Moykens.

Coronalert

De app Coronalert, die als aanvulling dient op de klassieke contactopsporing, is intussen al meer dan 2,3 miljoen keer gedownload. Moykens roept iedereen die de mogelijkheid heeft om de app te installeren op om dat effectief te doen. De app laat mensen toe op een anonieme en beveiligde manier al de hoogrisicocontacten te verwittigen bij een besmetting, ook de contactpersonen die misschien worden vergeten of die ze niet kennen.

Sinds de lancering op 30 september zijn er 131.000 resultaten in de app terechtgekomen, waarvan 22.000 positief. Ongeveer 11.000 personen verwittigden ook hun contacten via de app. Sinds 20 november krijgt iemand die een test liet afnemen een sms om alsnog de code van de app te koppelen aan het resultaat van de test. Moykens vraagt gebruikers dan ook om de contactpersonen via Coronalert te verwittigen bij een besmetting.

bekijk ook

Steven Van Gucht: “Coronacijfers hebben plateau bereikt, dat te hoog en onveilig is”