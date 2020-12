Ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen acht kans op Brexit-akkoord kleiner dan ‘no deal’

De kans is groter dat het Verenigd Koninkrijk op 1 januari de Europese interne markt verlaat zonder dan met een handelsakkoord. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vrijdag aan de staatshoofden en regeringsleiders meegedeeld.

Von der Leyen leidt namens de lidstaten de onderhandelingen met de Britse premier Boris Johnson. Een dag nadat Johnson zich al somber had uitgelaten over de slaagkansen, bevestigde ook Von der Leyen aan de Europese leiders dat het perspectief op een akkoord kleiner is dan het scenario van een no deal.

“De situatie is moeilijk en de belangrijkste obstakels zijn er nog steeds”, zo briefte een Europese bron over de gedachtewisseling onder de leiders. De tijd dringt, want op 1 januari verlaten de Britten de douane-unie en interne markt en zijn de Europese regels niet langer van kracht in het Verenigd Koninkrijk. Zonder vrijhandelsakkoord worden dan meteen douanetarieven en importquota ingevoerd.

De Europeanen bieden de Britten een tariefvrije toegang tot hun gigantische markt aan, maar ze vragen in ruil toegang tot de Britse wateren voor Europese vissers en garanties voor een gelijk speelveld voor Europese en Britse bedrijven. Dat vloekt in Downing Street dan weer met de soevereniteitsgedachte van de Brexit.

“Het gelijke speelveld is belangrijk voor nu en voor de toekomst. Het is niet de bedoeling dat Britse bedrijven jaar na jaar een competitief voordeel krijgen ten opzichte van onze kmo’s zonder dat we dit kunnen betwisten”, betoogde premier Alexander De Croo (Open VLD). “De Britten kunnen niet zeggen: we willen vrije toegang behouden maar we doen wat we willen. Dat gaat niet.”

Tegen zondag moet duidelijk worden of het nog zinvol is om tot een onderhandelde oplossing met de Britten te komen. Als de patstelling over die “basiselementen” dan nog steeds bestaat, dan “moeten volwassen mensen samen kunnen vaststellen dat het niet doenbaar is”, concludeerde De Croo. “Maar ik heb ook geen kristallen bol en in het Brexit-dossier hebben we de voorbije jaren al zowat alles gezien”.

De Commissie presenteerde intussen al een aantal noodmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat het luchtvaartverkeer en het wegtransport over het Kanaal gevrijwaard kunnen worden ingeval er geen akkoord wordt bereikt tegen 1 januari. Ze stelde Londen ook voor om in dat scenario de Europese en Britse vissers nog een jaar toegang te geven tot elkaars wateren.