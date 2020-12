Jonge dwergvinvis dood aangespoeld op het strand van Bredene: “Mogelijk van moeder gescheiden en weg kwijt geraakt”

De aangespoelde dwergvinvis in Bredene is een jong exemplaar van 3,89 meter. Foto: Jeffrey Roos

Bredene - In Bredene is vrijdagochtend een dode dwergvinvis aangespoeld op het strand ter hoogte van strandpost 1. Aan de lengte van 3,89 meter te zien, gaat het waarschijnlijk om een jong dier. Het dier werd overgebracht naar de Universiteit Gent, waar een autopsie zal worden uitgevoerd.

De dwergvinvis behoort tot de kleinere baleinwalvissen. Vergis u echter niet: een volwassen vrouwelijk exemplaar kan negen tot elf meter lang worden en kan een gewicht hebben van 14 ton. De mannetjes zijn met negen tot tien meter iets kleiner. Aangezien de baby’s van een dwergvinvis ‘maar’ 2,8 meter lang zijn bij de geboorte, gaat het hier hoogstwaarschijnlijk om een jong exemplaar.

“De laatste jaren werden hier en daar exemplaren waargenomen”, vertelt marien bioloog Francis Kerckhof van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). “In 2004 werd nog een overleden dwergvinvis opgevist in de Noordzee en in 2013 was er een stranding in Nieuwpoort. Het dier had toen heel wat plastiek in zijn maag. In 2019 werd dan weer een levend exemplaar gezien in het windmolenpark. De laatste jaren gaat het om een viertal waarnemingen.”

Gescheiden van moeder

Het dier dat in Bredene strandde, is overleden. “Een exacte verklaring voor zo’n stranding is er niet, maar meestal gaat het om een jong dier dat op een of andere manier van zijn moeder gescheiden wordt en zo de weg kwijtraakt”, aldus Kerckhofs.

De dwergvinvis komt voor in alle oceanen en zeeën van het noordelijk halfrond. “Ze komen veel meer voor dan vroeger”, vervolgt Kerkhofs. “Een exacte verklaring voor de verschuiving is er niet. Ze leven vooral in open zee en durven weleens mensen of boten op te zoeken.”

Het aangespoelde dier zal nu naar de Universiteit Gent worden gebracht, waar men zal proberen om de doodsoorzaak vast te stellen. “Er zal een autopsie op het dier plaatsvinden. Men gaat de maaginhoud bekijken en weefselstalen nemen. Die laatste zijn belangrijk omdat die meestal iets zeggen over de gezondheidstoestand van het dier.”