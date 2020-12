Wegen en Verkeer laat structurele heraanleg zwarte kruispunten op A12 bestuderen

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een studieconsortium aangesteld om een meer ingrijpende heraanleg van vijf drukke en gevaarlijke kruispunten op de A12 ter hoogte van Aartselaar en Wilrijk te onderzoeken. De “zwarte” punten kregen weliswaar al een aangepaste verkeerslichtenregeling en nieuwe opstelstroken, maar die vormen geen structurele oplossing, zegt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). Er wordt gedacht aan een ondertunneling.

De kruispunten in kwestie zijn die van de A12 met Bist/Langlaarsteenweg, Vluchtenburgstraat/Leugstraat, Helststraat/Guido Gezellestraat, Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan. “Ze zijn erg druk en onoverzichtelijk, leiden dagelijks tot lange files en er gebeuren vaak zware ongevallen”, zegt minister Peeters. “Twee van de vijf kruispunten die onder handen genomen worden, horen tot de tien gevaarlijkste van Vlaanderen. In het regeerakkoord is de uitdrukkelijke wens vervat om de A12 opnieuw in te richten.”

Peeters stelt dat er van bij de start van het onderzoek wordt ingezet op participatie. Het studieconsortium zal in overleg gaan met de betrokken gemeenten en partners, er komen online gesprekken met delegaties van belangenverenigingen, bedrijven, middenveldorganisaties en scholen en uiteindelijk ook een digitale bevraging van de ruimere bevolking van de omgeving. Het consortium, “Team A12”, krijgt zowat 19 maanden de tijd om het onderzoek af te ronden.

Eerder werd al beslist om maximaal in te zetten op ondertunneling van de kruispunten van de A12, maar hoe dat er precies kan uitzien, moet blijken. Het resultaat van de studie moet een aantal varianten zijn die onderling worden afgewogen.

A12 Londerzeel

Eerder beslistte Ben Weyts, de voorganger van minister Peeters, dat vanaf 2021 de A12 in Londerzeel heraangelegd wordt en over een afstand van 800 meter wordt ingegraven. Volgens de plannen zouden die werken in het najaar van 2021 starten.