Douane nam nog nooit zoveel namaaksigaretten in beslag, en daar zit lang niet alleen tabak in

De douane heeft dit jaar een recordaantal namaaksigaretten in beslag genomen in ons land. En er werden ook vijf illegale sigarettenfabrieken ontmanteld. Verontrustend, vinden experts en politie, want die namaaksigaretten kunnen gevaarlijk zijn. Naast tabak zitten er namelijk vaak heel wat andere producten in. Van onkruid tot … uitwerpselen.