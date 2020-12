Artsen ongerust over voorraad bloedverdunners Marevan en Marcoumar

Vijf artsenverenigingen hebben samen hun bezorgdheid geuit over het dreigend tekort aan bloedverdunners Marevan en Marcoumar. Ze schreven daarom een open brief naar de overheidsinstanties om op zoek te gaan naar alternatieven. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) werkt aan een oplossing op korte termijn.

Het FAGG heeft de verpakking van 60 tabletten van bloedverdunner Marevan teruggeroepen. De verpakking van 25 tabletten is nog wel toegestaan, maar wordt niet meer geproduceerd. Ook bloedverdunner Marcaumar verdwijnt vanaf 31 mei 2021 van de Belgische markt.

Vijf artsenverenigingen zijn bezorgd en hebben daarom een open brief gestuurd naar de overheidsinstanties. Het gaat om BVAS, het ASGB/Kartel, AADM, BSTH en BSC. Volgens hen dreigt een nijpend voorraadtekort op zeer korte termijn, maar zullen ook op lange termijn bloedverdunners moeilijk te verkrijgen zijn.

Vorig jaar kregen ruim 80.000 patiënten minstens een voorschrift van bloedverdunners en de artsen benadrukken dat er voor een grote groep patiënten geen betrouwbaar alternatief is. De artsen dringen er bij de overheid dan ook op aan om dringend met alle betrokken partijen alle alternatieven te onderzoeken, zodat de geneesmiddelen toch beschikbaar blijven voor de patiënten.

Het FAGG laat weten aan een oplossing te werken op korte termijn en benadrukt dat apothekers het geneesmiddel Marevan op dit moment kunnen invoeren uit het buitenland. Het agentschap maakt zich ook sterk dat wanneer Marcoumar in mei uit de handel verdwijnt, Marevan opnieuw beschikbaar is. “Volgens FAGG-experten is overschakelen van Marcoumar naar Marevan ook mogelijk, mits medische opvolging”, duidt woordvoerster Ann Eeckhout.