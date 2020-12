Trump neemt voor het eerst de woorden ‘regering Biden’ in de mond

De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst min of meer erkend dat zijn tegenstander Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Trump nam vrijdag in een enigszins cryptische tweet de toekomstige regering-Biden op de korrel.

“Nu de regering van Biden nog jaren een schandalige puinhoop zal zijn, is het voor het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten veel gemakkelijker om de grondwet te volgen en te doen wat iedereen weet dat er gedaan moet worden. Ze moeten grote moed en wijsheid tonen. Red de VS! ! ! “, schreef de president.

Sinds de verkiezingen heeft Trump vrijwel onophoudelijk, zonder bewijs te leveren, beweerd dat Biden door het plegen van verkiezingsfraude heeft gewonnen. De president heeft tientallen rechtszaken aangespannen om de uitslag in zijn voordeel te veranderen, tevergeefs.

Trumps enige hoop is nog een zaak die de Texaanse minister van Justitie aanspande tegen vier staten waar Biden won, maar waar Trump vier jaar geleden nog triomfeerde. Volgens Texas gingen Georgia, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin in de fout omdat zij in verband met de coronacrisis verkiezingsprocedures wijzigden. Dat zou illegaal zijn geweest.

Critici en ook sommige partijgenoten van Trump noemen de stap van Texas een aanval op de democratie en een politieke stunt. Kenners geven de rechtsgang geen enkele kans van slagen en verwachten dat het Hooggerechtshof de zaak niet eens in behandeling zal nemen.