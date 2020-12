Zo gaat Waalse ‘Monsieur Covid’ twijfelende Belgen overtuigen zich te laten vaccineren

De taskforce ‘Cel maatschappelijk debat en communicatie’ is begonnen aan zijn campagne om mensen te overtuigen zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Het is de taak van Yvon Englert, de Waalse ‘Monsieur Covid’, om meer dan de helft van de mensen die radicaal tegen een vaccin zijn of ernstig twijfelen, toch te overhalen. En daarvoor heeft hij een hele strategie.

Vandaag is de helft van de respondenten van de Grote Coronastudie het eerder of volledig eens met de stelling “Ik ben bezorgd over ernstige nevenwerkingen van vaccins”. Het aandeel Belgen dat zich zeker of waarschijnlijk niet wil laten vaccineren, bedraagt vandaag 8,2 procent. Maar willen we terug naar ons normale leven, dan moeten zeven à acht Belgen op de tien zich laten inenten, anders krijgen we geen veilige groepsimmuniteit.

Daarom gaf het Regeringscommissariaat Corona onder leiding van Pedro Facon de opdracht aan de Waalse professor Yvon Englert, aan de andere kant van de taalgrens bekend als ‘Monsieur Covid’, om zo veel mogelijk mensen te overtuigen zich te laten inenten door zo goed mogelijk te communiceren.

Englert startte zijn overtuigingscampagne door het zorgpersoneel in te lichten via webinars. Vrijdag 11 december volgde een tweede luik van zijn strategie: op de website van het geneesmiddelenagentschap FAGG werd een lijst gepubliceerd met de meest gestelde vragen over het coronavaccin. “We worden geconfronteerd met heel veel ongerustheid over het coronavaccin en we willen via deze weg de mensen overtuigen dat ze geen schrik hoeven te hebben door duidelijke en correcte informatie te verschaffen”, zegt Ann Eeckhout van het FAGG, die samenwerkte met de taskforce.

“De procedure verliep inderdaad veel sneller dan de 7 à 10 jaar die je gemiddeld nodig hebt vooraleer er een vaccin op de markt komt. We leggen bijvoorbeeld uit hoe dat komt. En ook dat van een coronavaccin dezelfde strikte kwaliteitsvereisten, werkzaamheid en veiligheid wordt verwacht als van alle andere vaccins.” Op die site vind je zowel kortere antwoorden in eenvoudige taal op al die vragen als de uitgebreidere antwoorden met meer wetenschappelijke informatie.

De taskforce onder leiding van Englert zal binnenkort ook de sociale media inschakelen om hun boodschap de wereld in te sturen. Zijn communicatie zal heel gericht per doelgroep gebeuren, zegt hij in De Tijd. Englert is al sinds het begin van de pandemie het hoofd van de crisiscel in Wallonië. En hij blijft enthousiast bezig. Onlangs tweette hij het volgende: “Ik leg hier in elk geval mijn hele hart, al mijn medische vaardigheden, en mijn ervaring als voormalig rector van de ULB in. Samen komen we eruit!”

Hier kun je de meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavaccin terugvinden.