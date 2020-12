‘Breaking bad’ in België: “Plots stonden in mijn loods vijf Mexicanen met voor zeven miljoen euro aan crystal meth”

Vijf opgesloten Mexicaanse “koks”, zakken tortilla’s en bonen voor weken proviand, een stacaravan, een GFT-bak als toilet, een gigantische koelcel en voor zeven miljoen euro aan crystal meth. Dat troffen zwaarbewapende agenten vorige week aan in een loods van Ruben B., pal op de Belgisch-Nederlandse grens. Het brengt de teller op 19 Mexicanen die al in onze contreien in illegale labs onderschept werden. ‘Breaking Bad’ in de Polders.