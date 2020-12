Hoteluitbaatster slaakt noodkreet in naam van zelfstandigen: “Tot volgend jaar hé, zeiden mijn laatste klanten. Dat weet ik niet, was mijn antwoord”

Leuven -

Dit is het verhaal van Carmen. Maar het had ook het verhaal kunnen zijn van Jan, van Sarah, van Aidan of van Luc. Met tienduizenden zijn ze, de zelfstandigen die door de coronacrisis snakken naar lucht. Want ondanks al de verschillende premies waar de regeringen in ons land trots mee uitpakken, spartelen ze zich door de maanden. Vol twijfel of hun zaak er volgend jaar wel nog zal zijn.