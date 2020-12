“Onze politiezone is onterecht slecht in de kijker gezet”: maakte ‘Factcheckers’ zelf fout in onderzoek naar verloren portefeuilles?

Wetteren -

De politie van Wetteren is boos over een reportage van het Eén-programma ‘Factcheckers’. Daarin bleek dat een op de vijf portefeuilles verloren raakt nadat een eerlijke vinder die bij een politiekantoor achterlaat. Zo ook in Wetteren. Maar volgens het betrokken korps werd dat verkeerd in beeld gebracht. “Wij hebben alles gedaan om die portefeuille aan de eigenaar te bezorgen.”