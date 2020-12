Massa illegaal vuurwerk gevonden in garage vlakbij woonwijk en school

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - De lokale politie van de zone Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem) heeft een man opgepakt die illegaal vuurwerk invoerde en aan de man bracht. Bij een huiszoeking in zijn garagebox troffen de agenten 150 kilogram vuurwerk, met een verkoopwaarde van 15.000 euro aan.

Zoals elk jaar zet de politiezone Brussel-West in de aanloop naar de eindejaarsfeesten sterk in op proactieve acties om de overgang van oud naar nieuw zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarbij wordt onder meer actief op sociale media gezocht naar mensen die illegaal vuurwerk verkopen.

“Ons gespecialiseerd online-rechercheteam ontdekte eind november de illegale vuurwerkhandel op Snapchat en kon zowel de verdachte als de opslagplaats van het vuurwerk lokaliseren in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek”, zegt politiewoordvoerster Caroline Vervaet.

“De verdachte importeerde het vuurwerk uit het buitenland en bracht het aan de man via een anoniem account. Vuurpijlen in alle mogelijke maten, vormen en kleuren werden er aangeprezen met foto’s en demonstratiefilmpjes. Onder andere de “mortier”, een pyrotechnisch voorwerp dat bij openbare ordeverstoringen vaak gebruikt wordt tegen de ordediensten, ging vlot over de toonbank. De verkoop van deze vuurpijlen werd zelf extra afgeprijsd op het moment dat er eind november onrusten waren in de gemeente Anderlecht.”

“Bij de huiszoeking in de garagebox van de verdachte werd in totaal 150 kilogram vuurwerk met een verkoopwaarde van 15.000 eir aangetroffen”, gaat de woordvoerster verder. “Het vuurwerk lag in slechte omstandigheden opgeslagen in het midden van een woonwijk en vlak bij een school. De opslagplaats werd ontruimd en een gespecialiseerde dienst van de FOD Economie kwam ter plaatse om alles op te halen. De handelaar werd van zijn vrijheid beroofd en voor de onderzoeksrechter geleid.”

Als gevolg van het coronavirus geldt er een algemeen vuurwerkverbod in ons land.