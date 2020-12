Enkele vragen, prik, wat uitleg en na twintig minuten weer buiten: zo worden we straks gevaccineerd tegen corona

Brussel / Schaarbeek -

Over een maand start ons land met het vaccineren van de hele bevolking. Maar hoe krijg je die vaccins tot bij de mensen? In de Brusselse gemeente Schaarbeek werd vrijdag een generale repetitie gehouden in een testcentrum dat deels werd omgevormd tot vaccinatiecentrum. En het moet snel gaan: na twintig minuten ben je binnen en weer buiten.