Proces aanslagen Parijs pas in september 2021, Belgisch proces daardoor jaar later

Het proces van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs die aan 130 personen het leven hebben gekost, zal pas op 8 september 2021 beginnen en duren tot in maart 2022. Dat melden Franse media vrijdagavond. “Indien dit officieel bevestigd wordt, zou het assisenproces van de aanslagen in Brussel pas in september 2022 van start kunnen gaan”, reageert Eric Van der Sypt van het federaal parket.

Het was al langer afgesproken dat de het proces van de aanslagen in Parijs zou plaatsvinden voor dat in Brussel. Sommige beschuldigden, Salah Abdeslam en Mohamed Abrini op kop, komen in de twee rechtsgangen voor, zodat er hoe dan ook een volgorde diende opgesteld. Dat Parijs als eerste aan de beurt komt, is vrij logisch aangezien de feiten in de Franse hoofdstad zich ook eerder hebben voorgedaan dan de dubbelaanslag van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek. Maar voor alles moest het speciale assisenhof van Parijs zich eerst buigen over de aanslagen op de redactie van het tijdschrift Charlie Hebdo en in de joodse supermarkt Hyper Casher in januari 2015. Dat proces heeft echter door opeenvolgende Covid-infecties tijdens de debatten, nu eens in de rangen van de beschuldigden, dan weer onder de leden van de jury, al een maand vertraging opgelopen. Waardoor alle navolgende processen dienden opgeschoven te worden.

“Wij hebben nog geen officiële bevestiging gekregen van 8 september 2021 als startdatum voor het proces van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Al ligt dat al enige tijd in de lijn der verwachtingen”, reageert het federaal parket. “Het is best mogelijk dat het proces in Brussel daardoor pas in september 2022 van start zal gaan. Het is altijd de bedoeling geweest om het assisenproces, dat naar schatting 6 tot 9 maanden zou duren, niet te laten onderbreken door een weken durende periode van gerechtelijk verlof, dat traditioneel in juli begint.”

Twintig beschuldigden zijn in Parijs doorverwezen naar het speciale voor terreurdaden opgerichte assisenhof. Elf van hen zijn in voorlopige hechtenis. Onder hen Salah Abdeslam, de enige terrorist die zich die avond niet heeft opgeblazen, naar eigen zeggen omdat zijn bommengordel het niet deed. En die dezelfde nacht nog naar Brussel is teruggekeerd. Ook Mohamed Abrini, de man met het hoedje die zich op de luchthaven van Zaventem ook al niet liet ontploffen, hoort erbij. Hij verleende het moordcommando immers logistieke steun.