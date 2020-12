Van “eet elke dag 5 soorten verse groenten” tot “sta vroeg op en ga sporten”: de levenslessen van senioren

Zwak, onproductief en afhankelijk? Of kunnen we ouderen ook bekijken als vaten vol levenswijsheid en ervaring, met inzichten die de hele samenleving vooruit kunnen helpen? Gerontologe Charlotte Brys verzamelt levenslessen van senioren. “Wacht niet tot ge oud zijt om in vriendschappen te investeren, dan is het te laat.”