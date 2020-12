Actrice die met een pruik vol drugs werd betrapt op Tomorrowland: “Was het geen arrestatie, dan wellicht een overdosis”

Rumst -

De beloftevolle actrice Imanuelle Grives was jarenlang hot in Nederland. Ze kreeg alle rollen die ze wilde en leidde een ogenschijnlijk droomleven. Tot ze in ons land met een pruik vol partydrugs werd betrapt op het laatste Tomorrowlandfestival, en ze twee maanden in de Antwerpse vrouwengevangenis werd opgesloten. Van de roes van de xtc vloog ze naar een dun matrasje op de grond. “Het was knullig, onhandig, illegaal en fout. Ik zat in een denderende trein die wel ergens tegen móést knallen. Was het geen arrestatie, dan wellicht een overdosis.”