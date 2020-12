“We willen niet feesten, naar de les gaan zou ons al gelukkig maken”: studente Emma (21) richt zich in open brief tot universiteiten

Gent -

“We voelen ons nog steeds niet begrepen”, schrijft studente Emma Keymeulen (21) in een open brief. Ze mist perspectief en steun, en ze is niet alleen. Want het nieuws dat de universiteiten ook na de examenperiode nog geen studenten zullen verwelkomen op de campus, hakt er danig in bij de studenten. “Geef ons perspectief. Of op zijn minst een woordje uitleg.”