Hoe dichter bij de feestdagen, hoe meer volk in de winkelstraten: dat belooft voor dit weekend

Het is het voorlaatste weekend voor Kerstmis. Dus zou het wel eens druk kunnen worden in de winkelstraten. Meer dan vorige week, zo wordt gevreesd. En dat moeten we nu net zien te vermijden om het coronavirus verder terug te dringen. De politie zal dan ook streng controleren in de winkelstraten. Winkeliers wordt nog eens gevraagd om strikt de regels te doen naleven in de winkels. Dat betekent alleen winkelen. En niet langer dan een half uur binnen.