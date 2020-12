Vlaanderen teleurgesteld in “historisch” EU-akkoord: 55% minder broeikasgassen tegen 2030

Europa wordt in de wereld een voorloper als het gaat om de strijd tegen klimaatopwarming en België gaat mee in het streven om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen. Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA) vreest echter dat Vlaanderen onrealistische doelstellingen opgelegd krijgt. Zij is teleurgesteld dat op de EU-top geen rekening werd gehouden met de Vlaamse verzuchtingen. Volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) klopt dat niet.