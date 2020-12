EuroMillions-pot van 200 miljoen euro is gevallen. Maar winnaar is geen Belg

Voor minstens één EuroMillions-speler wordt het een Kerstmis om nooit meer te vergeten. Hij of zij strijkt zo maar eventjes 200 miljoen euro op. Het is zeker geen Belg.

Om wie het gaat wordt niet meegedeeld. Enkel dat het een Europeaan is. En het is zeker geen Belg die in een klap ‘schandalig rijk is geworden’ met de winnende combinatie 6-9-13-24-41 en de sterren 3-12.

De winnaar mag gerust zijn, hij of zij krijgt het geld netto op zijn rekening en moet er geen belastingen op betalen.

In rang 2 is er wel een Belgische winnaar. Hij of zij moet zich ‘tevredenstellen’ met 2.364.169,10 euro.(tg)