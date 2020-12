Biden stelt regering samen | Biden kiest Chinacriticus als handelsvertegenwoordiger

De verkozen Amerikaanse president Joe Biden is begonnen met zijn regering samen te stellen. Een van zijn meeste recente nominaties is Katherine Tai als Handelsvertegenwoordiger van de VS. Tai is gespecialiseerd in handelskwesties en China en staat bekend als een Chinacriticus. Bekijk hieronder welke andere namen binnen de Biden-regering al bekend zijn. De meeste benoemingen moeten nog wel goedgekeurd worden door de Senaat.

Eerder had Biden beloofd een ploeg samen te stellen die even divers is als de Verenigde Staten. Die belofte is zichtbaar in de namen die al bekend zijn. Er zitten ook opvallend veel Obama-veteranen bij.

Handelsvertegenwoordiger van de VS: Katherine Tai

Foto: C-Span

Tai is relatief onbekend. Er zijn niet veel foto’s van haar en haar wikipediapagina werd nog maar net aangemaakt. Dat neemt niet weg dat ze als advocate enorm veel ervaring heeft. Ze is gespecialiseerd in vrijhandelskwesties en China. Als haar benoeming tot United States Trade Representative (USTR) door de Senaat word goedgekeurd, zal ze de eerste Amerikaanse van Aziatische afkomst zijn die deze invloedrijke handelspost bekleedt.

Tai staat bekend als een Chinacriticus en zei volgens het Amerikaanse nieuwsnetwerk CNBC eerder dat het land strategisch en krachtig aangepakt moet worden. Als Amerikaans-Taiwanese spreekt ze vlot Mandarijn, wat in haar voordeel zal spelen wanneer ze de handelsoorlog tussen China en de VS erft van haar voorganger.

Minister van Veteranenzaken: Denis McDonough (51)

Foto: AP

Biden heeft Denis McDonough, die eerder als kabinetschef in de regering-Obama werkte, genomineerd tot minister van Veteranenzaken. Dat McDonough zelf geen veteraan is, botst op kritiek bij veteranenorganisaties. Biden zou ook niet op voorhand met hen overlegd hebben.

Indien zijn benoeming aanvaard wordt, zou McDonough slechts de tweede niet-veteraan zijn die het ministerie leidt.

Adviseur binnenlands beleid: Susan Rice (56)

Foto: EPA-EFE

Ook Rice, die eerder in de running was voor Bidens vicepresident, was werkzaam in de regering Obama. Onder hem werkte ze als adviseur voor nationale veiligheid en was ze ambassadrice van de VS bij de Verenigde Naties.

Ze wordt nu benoemd als adviseur voor het binnenlands beleid. Dat is enigszins verassend, want Rice heeft meer ervaring met buitenlands beleid en werd getipt als mogelijke minister van Buitenlandse Zaken. Amerikaanse media stellen echter dat Rice zich dit jaar meer gespecialiseerd heeft in de gezondheidszorg, de economie en raciale ongelijkheid.

Deze benoeming staat vast en heeft geen goedkeuring van de Senaat nodig. Dat speelt in haar voordeel aangezien ze niet populair is bij sommige Republikeinse senatoren nadat ze kritiek gaf op het beleid van Turmp.

Minister van Landbouw: Tom Vilsack (69)

Foto: AP

Vilsack was al onder voormalig president Barack Obama minister van Landbouw. Hij staat al lang aan Bidens zijde en adviseerde hem over landbouwkwesties tijdens diens recente campagne.

Dat hij gouverneur van Iowa was van 1999 tot 2007 speelt in zijn voordeel aangezien Iowa en andere Midwest-staten Vilsack verkiezen boven iemand die uit een andere regio komt.

Minister van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling: Marcia Fudge (68)

Foto: AP

Fudge is sinds 2008 werkzaam in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. En was eerder burgemeester van een voorstad van Cleveland, Ohio. Verschillende senatoren zagen haar liever als minister van Landbouw, maar Biden zag haar meer geschikt voor deze post.

Indien Fudge de post krijgt, zou ze de tweede zwarte vrouw zijn die het ministerie leidt.

Minister van Defensie: Lloyd J. Austin (67)

Foto: AFP

Onder Barack Obama was Austin de hoogste militair tijdens de operaties in Irak. Hij was ook de eerste zwarte generaal in het centrale commando (Centcom) van het Amerikaanse leger. Hij ging in 2016 met pensioen en vervulde daarna enkele functies in het bedrijfsleven.

43 procent van de Amerikaanse militairen is zwart. Met de oud-generaal zouden de VS voor het eerst ook een zwarte minister van Defensie krijgen. Probleem: Austin is volgens de wet niet lang genoeg met pensioen om minister van Defensie te worden. Indien de Senaat toestemt, kan is een uitzondering op die wet mogelijk. Niet iedereen staat er echter voor te springen om deze wet voor een tweede maal in vier jaar te negeren.

Minister van Volksgezondheid: Xavier Becerra (62)

Foto: Photo News

Voormalig congreslid Becerra krijgt de zware taak het gezondheidsministerie te leiden terwijl het worstelt met de aanpak van het coronavirus in het land. De afgelopen tijd zijn dagelijks recordaantallen Amerikanen besmet geraakt met het longvirus en sterven iedere dag meer dan 2.000 inwoners; tot nu toe zijn meer dan 281.000 Amerikanen overleden aan covid-19. De VS bereiden een grote vaccinatiecampagne voor.

De 62-jarige Becerra heeft een Latijns-Amerikaanse achtergrond. De keuze voor Becerra, die ook werd beschouwd als kandidaat voor andere posten waaronder minister van Justitie, komt op het moment waarop de druk op Biden toenam om meer diversiteit in zijn kabinetsbenoemingen aan te brengen. Met name vanuit de Latino-gemeenschap klonk kritiek.

Coronacoördinator: Jeff Zients (54)

Foto: Photo News

Zients leidde eerder de Nationale Economische Raad onder president Obama en wordt geprezen voor zijn managementvaardigheden.

Als coronacoördinator zal hij de coronavaccinatie logistiek moeten regelen en inspanningen van meerdere federale agentschappen moeten coördineren.

Klimaatgezant: John Kerry (76)

Foto: AP

Kerry is al jarenlang een vriend en collega van Biden en zodoende een bekende in de Amerikaanse politiek en daarbuiten. Hij moet als speciale vertegenwoordiger voor het klimaat duidelijk maken dat het Biden menens is in zijn strijd tegen de opwarming van de aarde.

Tijdens Obama’s tweede termijn als president van 2013 tot 2017 was hij de minister van Buitenlandse Zaken. Hij deed er zijn kennis en interesse voor het klimaat op.

Binnenlandse veiligheid: Alejandro Mayorkas (58)

Foto: Getty Images

Tijdens zijn overwinningsspeech beloofde Biden het al, zijn regering moet een afspiegeling worden van de Amerikaanse maatschappij. Mayorkas zal de eerste latino zijn die aan het hoofd staat van de ‘Homeland Security’, de Binnenlandse Veiligheid. Mayorkas werd geboren op Cuba, zijn ouders vluchtten voor het bewind van Castro. Hij was advocaat in Californië en werd directeur van het U.S. Citizenship and Immigration Services bij aantreden van Obama.

Nationale inlichtingen: Avril Haines (51)

Foto: Getty Images

Daarnaast kiest Biden voor Avril Haines als hoofd van ‘national intelligence DNI’, de nationale inlichtingendienst die de verschillende inlichtingendiensten coördineert. Zij wordt de eerste vrouw op die post. Haines is een oudgediende van Biden, ze werkte als afgevaardigde directeur van de CIA onder Obama en volgde Blinken op als de afgevaardigde adviseur voor nationale veiligheid. Ze werkte tussen 2007 en 2008 voor Biden in de commissie Buitenlandse Zaken van de Senaat.

VN-Ambassadeur: Linda Thomas-Greenfield (68)

Foto: Getty Images

Linda Thomas-Greenfield wordt ambassadeur bij de Verenigde Naties. Thomas-Greenfield was van 2013 tot 2017 adjunct-staatssecretaris voor Afrika onder toenmalig president Barack Obama.

In die functie leidde ze het Amerikaanse beleid ten op zichtte van Sub-Sahara Afrika ten tijde van de ebola-uitbraak in West-Afrika.

Financiën: Janet Yellen (74)

Foto: Getty Images

De gewezen topvrouw van The Fed, de Amerikaanse centrale bank, Janet Yellen, is gekozen als minister van Financiën. Verwacht wordt dat ze een progressief beleid zal leiden dat ook gefocust is op het klimaat. In ieder geval zal de minister van Financiën de economische crisis, een gevolg van de coronapandemie, zo goed mogelijk moeten oplossen. In Washington zijn de onderhandelingen over stimulusmaatregelen vastgelopen. De Senaat moet de voordrachten op regeringsniveau bekrachtigen.

Indien ze de post krijgt, zou het de eerste keer ooit zijn dat die benoeming naar een vrouw gaat. De economiste was eerder ook de eerste vrouw om The Fed te leiden.

Buitenlandse Zaken: Antony Blinken (58)

Foto: Getty Images

De aanduiding van Blinken was verwacht, de New Yorker is al twintig jaar de absolute vertrouweling van Biden. Hij fungeerde als Bidens rechterhand toen hij in de commissie Buitenlandse Zaken van de Senaat zitting had, maakte mee de overstap naar het Witte Huis als nationale veiligheidsadviseur van Biden toen hij vicepresident van Obama werd, en fungeerde als Bidens adviseur tijdens de presidentscampagne.

Voor de Europese Unie is de keuze van Blinken goed nieuws, hij kent het continent goed en staat net als Biden achter het multilateralisme.

Nationale veiligheidsadviseur: Jake Sullivan (43)

Foto: The Washington Post via Getty Im

De taak van Nationale Veiligheidsadviseur zal aan Jake Sullivan toekomen. Sullivan volgde Blinken op als Bidens nationale veiligheidsadviseur onder president Obama. Ook was hij eerder een naaste adviseur van voormalig presidentskandidate Hillary Clinton.

Volgens The New York Times zijn Blinken en Sullivan vrienden en delen ze ‘een gemeenschappelijk wereldbeeld en het vertrouwen van Biden’ die ze in het verleden vaak hebben geadviseerd op het gebied van buitenlands beleid.