Groen licht voor Pfizer/BioNTech-vaccin in Verenigde Staten

De Verenigde Staten hebben het spoedgebruik goedgekeurd van het vaccin tegen COVID-19 van farmabedrijven Pfizer en BioNTech. Dat maakte de wetenschappelijke directrice van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA), Denise Hinton, bekend in een brief.

Er wordt onmiddellijk een immense logistieke operatie opgestart in de komende uren, om het vaccin naar alle uithoeken van het land te brengen. Aftredend president Donald Trump verklaarde al via Twitter dat de eerste vaccins “binnen de 24 uur” toegediend zullen worden.

Het is het eerste vaccin dat goedgekeurd wordt in de Verenigde Staten, het ergst getroffen land ter wereld, minder dan acht maanden nadat een vrijwilliger voor het eerst een injectie kreeg voor de klinische test. Pfizer gaat nu drie miljoen dosissen sturen naar ziekenhuizen, apotheken en naar speciale locaties van staten en van enkele grote steden. De federale regering besliste om nog drie miljoen andere dosissen beschikbaar te houden om die drie weken later te sturen, wanneer de herhaling van het vaccin nodig is.

Ook Mexico keurde vrijdag het vaccin goed van Pfizer en BioNTech. Groot-Brittannië was begin deze maand het eerste land dat een goedkeuring verleende. Daarnaast zetten onder meer Canada, Bahrein en Saoedi-Arabië al het licht op groen voor het vaccin.