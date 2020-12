Dagelijkse besmettingen blijven stabiel boven de 2.000, ook ziekenhuisopnames zakken nog amper

Het gemiddelde aantal dagelijkse coronabesmettingen blijft boven de 2.000 liggen, op 2.158. Dat is nog slechts een daling van 1 procent, blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano zaterdagochtend.

Een van de voorwaarden voor nieuwe versoepelingen is dat het aantal dagelijkse besmettingen onder de 800 zakt.

Het gemiddelde geldt voor de jongste zeven dagen waarvoor volledige gegevens beschikbaar zijn, van dinsdag 2 tot 8 december. Het aantal ziekenhuisopnames daalde in de voorbije zeven dagen, tot en met vrijdag, met 2 procent tot 184.

Enkel het gemiddelde aantal overlijdens daalt nog aanzienlijk, met bijna een vijfde, tot 95 per dag. Ook dat gemiddelde geldt voor de periode van 2 tot 8 december.

Nog steeds stijgen de besmettingen ook in vier provincies: West-Vlaanderen (+10,1 procent), Vlaams-Brabant (+7,7 procent), Oost-Vlaanderen (+5,1 procent) en Antwerpen (+4,4 procent). In de andere provincies dalen de besmettingen nog, in Brussel zelfs met -20 procent.

Het reproductiecijfer: