Regering-Trump laat tweede gedetineerde in twee dagen terechtstellen

De regering van de aftredende president Donald Trump heeft kort voor het einde van zijn ambtstermijn, voor de tweede keer in twee dagen, een voor moord veroordeelde zwarte man laten terechtstellen. Alfred Bourgeois (56) werd vrijdagavond in de gevangenis van Terre Haute, in de staat Indiana, met een gifspuit gedood, berichten Amerikaanse media.

De vrachtwagenchauffeur werd in 2004 veroordeeld omdat hij zijn tweeënhalf jaar jonge dochter misbruikt had, gefolterd en gedood. Een dag eerder werd, ook in Terre Haute, Brandon Bernard (40) terechtgesteld, ook al was er protest gerezen tegen zijn executie. Bernard was als achttienjarig bendelid opgepakt voor moord en later door een jury terdoodveroordeeld.

Volgens het Death Penalty Information Center (DPIC) wil Trump voor het aantreden van verkozen president Joe Biden op 20 januari nog drie andere executies laten uitvoeren. Biden, een Democraat, sprak zich in het verleden uit voor een afschaffing van de doodstraf op federaal niveau. Republikein Trump is voorstander van de doodstraf.

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr kondigde in 2019 aan dat terechtstellingen op federaal niveau zouden hervat worden. Na juridisch getouwtrek voltrok zich in juli vorig jaar, voor het eerst in zeventien jaar, weer een terechtstelling op die basis. Sindsdien zijn in totaal tien personen op verzoek van de regering-Trump geëxecuteerd. Daarnaast zijn er nog de doodstraffen in de staten.

Volgens het DPIC hebben intussen 22 van de 50 staten, plus het hoofdstedelijk district Washington, de doodstraf afgeschaft. In drie andere staten geldt een moratorium. De doodstraf wordt er nog uitgesproken, maar niet uitgevoerd. Dat was tussen 2003 en 2020 ook het geval op federaal niveau.

