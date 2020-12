Auto rijdt in op Black Lives Matter-betoging: “Zes gewonden”

Een auto is vrijdagavond ingereden op een groep Black Lives Matter-betogers in Manhattan. Daarbij raakten meerdere mensen gewond. De bestuurder, een vrouw, werd aangehouden voor verhoor.

Hoeveel mensen er precies gewond zijn geraakt, is onduidelijk. Amerikaanse media spreken voorlopig van een zestal gewonden. Er waren geen kritieke slachtoffers, meldde de politie van New York.

Volgens lokale media zou de BMW aanvankelijk stil hebben gestaan tot die plots vooruit schoot en versnelde richting betoging. Er zaten twee vrouwen in de wagen, van 52 en 29 jaar. Hun identiteiten werden nog niet bekendgemaakt.

Vrijdagnamiddag kwam een vijftigtal betogers op straat voor een enkele illegalen die vastgehouden worden in het immigratiecentrum in New Jersey. De illegalen zijn al een maand in hongerstaking.

Het is niet de eerste keer dat een auto inrijdt op betogers. Ook in andere staten gebeurt het tegenwoordig vaker dat autobestuurders door een massa proberen te rijden.