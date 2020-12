PS-voorzitter Paul Magnette pleit voor staatshervorming: “Twee gemeenschappen in Brussel heeft geen zin”

PS-voorzitter Paul Magnette reageerde vrijdag in het Canvas-programma ‘De afspraak op vrijdag’ op de uitspraken van Bart De Wever. De N-VA-voorzitter had vorige week gezegd dat PS sterk geëvolueerd was naar een confederaal België. “Maar dan op een andere manier dan hoe de N-VA dat ziet. Door een betere bevoegdheidsverdeling kan je zowel de gewesten als de federale overheid versterken”, aldus Magnette.

Concreet wil Magnette overgaan naar drie of vier “volwaardige” gewesten. De gemeenschappen zouden daarbij wegvallen. “Twee gemeenschappen in Brussel: voor ons heeft dat geen zin meer”, zei Magnette. “Dat heeft tot gevolg dat onderwijs bijvoorbeeld Brussels wordt. Maar tweetalig. Als u met Nederlandstalige Brusselaars spreekt, zeggen zij niet dat ze Vlamingen zijn die in Brussel leven. Ze zeggen dat ze Nederlandstalige Brusselaars zijn.”

Hij wil daarnaast ook het federale niveau versterken. “Met een duidelijke verdeling van de bevoegdheden is het makkelijker voor de twee niveaus om efficiënt te werken. Met een duidelijk financieel mechanisme kan dat.”

Zo zouden bevoegdheden overgeheveld kunnen worden naar de gewesten: de volledige organisatie van de gezondheidszorg bijvoorbeeld, al moeten de financiering en de grote principes voor hem wel federaal blijven. Maar het kan voor hem ook dat preventiebeleid terug naar het federale niveau gaat.